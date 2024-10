La Noguera estrena Carnet Jove comarcal per a 2.958 joves

La Noguera va estrenar ahir el nou Carnet Jove comarcal Orgull Noguera, que naix amb l’objectiu d’oferir una àmplia diversitat d’avantatges de qualitat i proximitat per als joves de la comarca i potenciar el seu ús en el dia a dia. Actualment hi ha 2.958 joves a la comarca que són titulars d’aquest carnet, i a la Noguera poden aprofitar 54 avantatges a més dels que ofereix el Carnet Jove a tot Catalunya. “L’objectiu és que el puguin utilitzar en comerços i establiments de diferents municipis de la comarca i, d’aquesta manera, estrènyer més el seu arrelament i identitat amb la Noguera, a més de reforçar el seu vincle amb el comerç de proximitat”, va explicar la responsable de l’àrea de Joventut i Igualtat, Maricel Segú.

A partir d’ara es reforçarà la campanya de captació perquè més comerços, entitats i institucions ofereixin més i millors descomptes. Amb els nous avantatges, l’oferta actual del Carnet Jove a la comarca està repartida entre els àmbits de formació (9,25%), turisme i mobilitat (9,25%), tecnologia (12,97%), esports (12,97%), cultura (12,97%), salut (11,11%) i altres (31,48). Entre d’altres, destaquen serveis públics al Museu de la Noguera, el Teatre Municipal de Balaguer o instal·lacions i piscines municipals de la comarca.

La Sala Hype de Balaguer va acollir ahir l’acte de presentació, que va comptar amb les actuacions del cantant local Pau Culleré, participant d’Eufòria 2024; Maria Baró, d’Artesa de Segre, i Maria Fernández, també de Balaguer. La presentació va coincidir amb l’inici d’una campanya per fomentar l’adhesió de nous joves al Carnet Jove, que compta amb un mailing a la població jove, xarrades en centres educatius i anuncis publicitaris, així com bàners en webs locals, comarcals i xarxes socials. Per la seua banda, el director general de l’Agència Catalana de Joventut, Bartolomé Agudo, va assistir a la presentació juntament amb el president del consell, Miquel Plensa, i altres alcaldes.