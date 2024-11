Àger utilitzarà una font per omplir la piscina i regar

L’ajuntament d’Àger ha donat llum verda al projecte per aprofitar l’aigua de la font de Santa Helena, no apta per al consum humà, per regar parcs i jardins municipals, com a reserva contra incendis o per omplir la piscina municipal. L’edil d’Obres i Urbanisme del consistori, Jordi Cortasa, va apuntar que antigament aquesta font proveïa el poble d’Àger, ja que sempre ha tingut un cabal “interessant”.

Amb el temps, l’aigua va deixar de ser apta per al consum humà però pot destinar-se a altres usos. El projecte contempla una canalització des de la font, al costat de l’ermita de Santa Helena, fins a l’entrada del poble d’Àger, la construcció d’un dipòsit de reserva de 20.000 litres i una altra canalització fins a la piscina municipal. Per una altra banda, Cortasa va afegir que també s’instal·larà un sistema de càrrega per omplir cisternes agrícoles. Les obres contemplen una inversió de 290.059 euros i compten amb una ajuda d’Agricultura en la línia de mitigació i adaptació al canvi climàtic. “Fins ara l’aigua que utilitzem per regar jardins o omplir la piscina està tractada i té un cost massa elevat i d’aquesta manera aconseguirem ser més eficients”, va dir Cortasa. Els treballs han d’estar acabats abans de l’estiu que ve.