Ferrocarrils construirà un nou pas superior a la línia Lleida-La Pobla prop de l'estació de Gerb

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat aquest dimarts les obres de construcció d'un nou pas superior per creuar la via a la línia Lleida-La Pobla, en un punt proper a l'estació de Gerb. L'actuació permetrà substituir l'actual pont que hi ha en aquest indret i construir-ne un de més ample i reforçat, amb l'objectiu de millorar-hi la seguretat viària i ferroviària. L'obra ha sortit a licitació per un import de 671.929 euros (abans d'IVA) i un termini d'execució de 26 setmanes, un cop adjudicada. El pont està ubicat al camí del cementiri de Gerb, amb accés des de la carretera LV-9047 (que uneix Balaguer i Camarasa), en el tram entre les estacions de Gerb i Sant Llorenç de Montgai, al terme d'Os de Balaguer.

Els treballs consistiran en la construcció d'un nou pas superior que substituirà el pont existent, que s'enderrocarà prèviament. El nou pas superior tindrà una amplitud de 7,7 metres, superior a l'actual, i, com a eix principal del creuament, tindrà un traçat de 66 metres de longitud. La nova plataforma inclourà dos carrils de 3 metres cadascun i dos vorals, amb barreres als dos costats.

Les obres consistiran en l'adequació prèvia de l'entorn, la construcció de pilons, l'execució d'alçats d'estreps i murs, la col·locació de bigues, el formigonat de la llosa entre bigues i la col·locació de barreres de seguretat, juntes longitudinals i acabats. Mentre durin les obres, s'interromprà el trànsit de vehicles que transcorre pel camí i s'assenyalaran els desviaments necessaris.

La intervenció forma part de les actuacions de manteniment i millores puntuals de la línia Lleida-La Pobla.