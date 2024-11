Estudien com gestionar el refugi d'animals de Balguer

La Paeria de Balaguer i el consell busquen com assumir la gestió i els costos del refugi d’animals que la capital té a la zona del Pla del Casat. Totes dos administracions busquen alternatives per explotar aquest equipament, ja que l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va explicar que “la Paeria no pot assumir la gestió ni la despesa del refugi, que cada dia està més ple”. Va apuntar la necessitat de trobar finançament per a l’explotació del centre que podria passar per una contribució de tots els municipis.

El president de l’ens comarcal, Miquel Plensa, va assenyalar que “de moment el refugi està gestionat per la Paeria però la voluntat és que aquesta gestió passi a ser comarcal amb la col·laboració dels ajuntaments”. Així es va aprovar en una moció el mes d’octubre passat, en la qual s’instava a crear una comissió de treball per implementar el refugi a la comarca. Segons Plensa, la transferència de la gestió implicarà la creació d’un nou servei comarcal i d’una partida pressupostària específica per cobrir els costos del manteniment del refugi.

Per la seua part, González va insistir que alcaldes de la comarca demanen a Balaguer desencallar ja la situació. Va afegir que cada dia arriben nous gossos sense que ningú n’assumeixi el cost i el manteniment. La Paeria ha contractat tres persones a través de l’empresa Reintegra, que durant 4 mesos faran la gestió i cobraran la taxa de rescat i devolució de 86 euros per animal.