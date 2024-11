Dispensadors amb pinso esterilitzant per posar fi a la plaga de coloms

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Balaguer ha instal·lat dos dispensadors d’alimentació per a coloms en diferents punts de la ciutat. Aquestes menjadores subministraran inicialment panís sense tractar i, després d’un període de fidelització, s’iniciarà un tractament amb un fàrmac que està dissenyat específicament per al control de les poblacions de coloms.

Així, s’han ubicat en llocs propers al centre històric, que és on es concentren més espècies i on també hi ha més queixes per part dels veïns que porten temps demanant solucions.

La previsió és que a començaments de desembre ja es faci el primer control de seguiment però l’actuació es farà de manera continuada i durant un període de temps llarg per equilibrar la superpoblació a la ciutat. A les menjadores se subministrarà diàriament, i entre quatre i vuit setmanes, panís sense tractar amb l’objectiu d’atreure un gran nombre d’exemplars perquè s’acostumin a menjar en aquest punt.

A més, en cada una d’aquestes ubicacions s’han instal·lat càmeres de videovigilància amb un sistema de fotoparaigües, que permetrà detectar el nombre d’exemplars que mengen, així com la presència d’altres espècies. Des del mes de juliol passat s’han capturat més d’un miler a les 4 gàbies instal·lades al centre.