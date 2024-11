Demanen regular l'accés i la gestió del Salgar

Gestionar l’accés al santuari romànic de la Mare de Déu del Salgar a Foradada és un dels reptes del consistori de cara a l’any que ve. L’ajuntament assumeix el manteniment d’aquest temple i s’encarrega d’obrir-lo al públic per a visites prèvia reserva malgrat que depèn de la parròquia d’Artesa de Segre. “És necessari regular tant l’accés com el manteniment perquè al cap i a la fi n’és el consistori de Foradada el responsable i són molts els que tenen claus del santuari”. Algunes de les opcions que estudia Foradada són establir un patronat de gestió o fins i tot instal·lar algun mètode tecnològic o codi QR que identifiqui qui i en quin moment s’obre el recinte. El santuari es troba en una balma al marge esquerre del riu Segre, en una zona de coves i grutes, entre les quals es va construir els edificis del santuari, davant el turó on hi ha les restes del poblat ibèric i castell d’Antona o Malagastre. Es tracta d’un conjunt d’edificis (que consisteixen en l’església, el claustre i les dependències conventuals) construïts fonamentalment en època barroca (inici del segle XVII) que van aprofitar elements de les primitives estructures entre les quals destaca principalment l’església romànica.

Per una altra banda, el consistori de la localitat ha acabat els treballs per millorar la carretera d’accés.