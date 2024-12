Instal·len 8 gàbies més a Balaguer per capturar coloms

La Paeria de Balaguer instal·larà a partir de la setmana que ve vuit gàbies més en punts estratègics de la ciutat per aconseguir reduir la sobrepoblació de coloms. L’alcaldessa, Lorena González, va explicar que ja s’ha aconseguit l’autorització per a la instal·lació i l’objectiu és que les aus s’acostumin al lloc. Les gàbies tenen menjar i aigua en el seu interior per atreure les aus. Una vegada entren, ja no poden sortir. Gràcies a les primeres quatre que es van instal·lar al centre històric es van aconseguir capturar més de 300 coloms en un sol mes i més d’un miler fins al moment.

Posar més gàbies en diferents punts de la ciutat va ser una petició de la comissió de seguiment en la qual participen veïns, entitats de la capital, que van detectar més de 40 espais d’implantació a la ciutat, més enllà del centre històric. Segons un estudi encarregat per la Paeria, a la capital hi ha 950 coloms per quilòmetre quadrat, una xifra que triplica el llindar establert per parlar de superpoblació. Segons la primera edil, el pla de xoc previst “es va complint i ha de donar els seus fruits”, va afirmar.

Les noves gàbies estaran instal·lades almenys un any durant el qual es farà un seguiment

En una altra de les actuacions de finals de novembre es van instal·lar dos dispensadors d’alimentació per a coloms. Aquestes menjadores subministren inicialment panís sense tractar i, després d’un període de fidelització, s’inicia un tractament amb un fàrmac que està dissenyat específicament per al control de les poblacions de coloms amb pinso esterilitzant. La previsió és que aquest mes ja es faci el primer control de seguiment encara que l’actuació es portarà a terme de manera continuada i durant un període de temps llarg per equilibrar la superpoblació.

D’altra banda, la Paeria ha licitat la contractació del servei de control de plagues de rosegadors i paneroles a la via pública i espais municipals. El concurs s’ha licitat per 30.000 euros i l’objectiu és que a començaments d’any ja s’iniciïn els tractaments preventius i de control de rates i paneroles als carrers i parcs públics de la capital de la Noguera.