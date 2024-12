Polèmica a Ponts per no soterrar una línia elèctrica

El grup municipal d’ERC a l’oposició a l’ajuntament de Ponts denuncia que l’actual consistori no ha atorgat la llicència municipal d’obres per soterrar una línia elèctrica de mitjana tensió que passa per la zona urbana de la localitat, la qual cosa ha fet desistir l’empresa e-distribución d’executar el projecte, que contemplava una inversió de 208.119 euros.

Els republicans asseguren que quan ells estaven al govern es va atorgar la llicència per soterrar el primer tram de la línia, mentre que el permís municipal per al segon tram, que es va tramitar després del canvi de govern a l’ajuntament, encara no compta amb l’aprovació municipal. “Una situació que ha portat l’elèctrica a desistir i no s’executarà el soterrament de la línia ni es farà la inversió necessària per millorar el servei”, van dir.

També van afegir que el consistori ha deixat “morir el projecte” quan el municipi pateix talls i microtalls freqüents, que afecten el dia a dia dels veïns. Van afirmar que aquest projecte “podria haver millorat el servei i minimitzar els problemes que pateixen molt sovint empreses, comerços i indústries de la localitat”.

Per la seua part, l’alcalde de Ponts, Josep Tàpies, de Junts, va assegurar que va ser l’anterior equip de govern d’ERC qui no va cursar la llicència municipal del segon tram quan havia de fer-se i “es tracta de dos projectes diferents”. Va afegir que l’actual equip de govern prefereix estudiar un nou traçat “ja que l’actual igual no és el més correcte al passar pel nucli urbà i es podria millorar o buscar una alternativa millor”, va dir.

Segons Tàpies, el consistori ha tornat a l’elèctrica l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que ja s’havia abonat.