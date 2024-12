La recollida selectiva del vidre, estancada

L’àrea de residus del consell de la Noguera ha iniciat aquesta setmana a Bellcaire d’Urgell una nova campanya per augmentar la quantitat de residus de la fracció de vidre recollits als contenidors verds. Segons fonts del consell, la campanya naix després de detectar que, en els últims sis anys, s’ha estancat el nombre de quilos de vidre recollits. En aquest sentit, des d’aquest any s’ha instaurat la recollida porta a porta per a aquesta fracció als grans productors de la comarca, com bars i restaurants. Coincidint amb les festes de Nadal, quan més vidre es tira als domicilis, s’ha iniciat la campanya per sensibilitzar sobre la importància del reciclatge. No obstant, van apuntar que moltes persones tiren les botelles al contenidor verd, però no ho fan amb els pots de conserva, provocant que al contenidor d’envasos hi hagi un 10% de vidre.

La campanya consisteix en la instal·lació a la via pública d’un estand en què el personal tècnic informa sobre el reciclatge correcte del vidre. Aquesta iniciativa s’estendrà fins al proper dia 19 de desembre i aquesta setmana s’ha portat a terme a més de Bellcaire a Térmens, Ponts i Vallfogona de Balaguer. A partir de dilluns es preveu a Balaguer, Artesa de Segre i Albesa.

Paral·lelament, a través de les xarxes socials, també hi ha una altra campanya per reduir els residus impropis que es dipositen als contenidors grocs de recollida selectiva d’envasos.