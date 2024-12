Ponts tanca diumenge la commemoració del Mil·lenari de la col·legiata de Sant Pere amb un concert de Tarta Relena

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Ponts clourà de manera oficial aquest diumenge 22 de desembre els actes de commemoració del Mil·lenari de la col·legiata de Sant Pere amb un concert del duet Tarta Relena, a l’interior de la canònica. Serà el punt final a una celebració que s’ha allargat durant tot un any i que ha ajudat a donar a conèixer aquest monument de la mà de les actuacions, entre altres, de Lídia Pujol, Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi o de Jordi Savall. Els promotors han destacat l’aposta del municipi per “articular una celebració molt diversa” al llarg de l’any. A banda, amb l’objectiu de seguir divulgant aquest monument històric, s’ha presentat un audiovisual immersiu del Mil·lenari.

L’Ajuntament de Ponts ha acollit aquest dimecres la roda de premsa de balanç del Mil·lenari de Sant Pere (1024-2024), així com la presentació de l’audiovisual immersiu sobre la col·legiata, una de les darreres accions impulsades en el context de la commemoració que es clourà oficialment aquest diumenge 22 de desembre a les 18 hores amb el concert del duet Tarta Relena.

Els promotors del Mil·lenari, encapçalats per l’Ajuntament de Ponts, s’han mostrat satisfets pel fet d’haver aconseguit “situar Ponts com a referència cultural a nivell supralocal, celebrar-ne la història i articular una programació que, més enllà de l’entreteniment, incorporés un alt valor cultural”.

I és que la programació desplegada des del desembre de 2023 (amb la presentació del logotip de l’efemèride, creat per la pontsicana Júlia Sánchez Cucurulls, i una primera actuació amb la dansa del ballarí Pere Seda com a protagonista) i fins ara ha tingut en compte disciplines com la dansa, la poesia, l’audiovisual -amb dues accions destacades com la trobada gamer amb la recreació del castell i la col·legiata pontsicana i l’immersiu de nova creació presentat aquest mes de desembre-, publicacions, exposicions, conferències i concerts de tipologia molt diversa.

Tot plegat ha permès, segons l’alcalde Josep Tàpies, “reforçar l’autoestima de la població a partir de la reivindicació de la memòria individual i col·lectiva dels pontsicans i pontsicanes i donar valor a un patrimoni local divers i d’una gran qualitat”. En aquest sentit, la comissària del Mil·lenari, Rut Martínez, ha destacat la resposta del públic “amb punxes molt notables com els sold outs de Jordi Savall i Hespèrion XXI, Lídia Pujol o Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, sense oblidar el mig miler de persones que van gaudir de la cloenda del festival d’estiu a càrrec de Maria del Mar Bonet o la multitudinària presentació del llibre il·lustrat sobre la canònica que signen Pilarín Bayés i la periodista local Xènia López”.

El duet Tarta Relena clou els actes commemoratius

L’acte de cloenda del Mil·lenari tindrà lloc aquest diumenge 22 de desembre, a les sis de la tarda i a l’interior de la col·legiata de Sant Pere. Es tracta de la presentació del nou disc del duet Tarta Relena, ‘És pregunta’, que s’endinsa en temes de contemplació tràgica amb un viatge conceptual a través del destí, el coneixement i la lluita per reconciliar el futur amb les realitats presents.

L’acte també incorporarà la presentació del programa de celebració, l’any 2025, del cinquantenari de l’entitat local Amics de Sant Pere que ha estat l'encarregada de vetllar per la reconstrucció i divulgació del monument.

50è aniversari de l’Associació Amics de Sant Pere de Pons

Una de les singularitats de Sant Pere de Ponts és que la seva rehabilitació parteix de la iniciativa ciutadana, que es concreta en l’acció sostinguda que han realitzat des de l’Associació Amics de Sant Pere, entitat nascuda l’any 1975 i reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per haver liderat la reconstrucció d’un monument molt malmès pel pas del temps.

En aquest sentit, el seu president, Toni Sala, s’ha mostrat emocionat per poder compartir amb la ciutadania una celebració que pretén donar visibilitat a la feina altruista duta a terme per desenes de veïns i veïnes de Ponts durant dècades. “Volem que aquesta commemoració sigui una celebració del poble i per al poble, un reflex de la nostra història, que protagonitzen totes aquelles persones que porten Sant Pere dintre seu”, ha assegurat.

L’acte inaugural del 50è aniversari tindrà lloc a la mateixa canònica el pròxim 20 de març amb el concert de l’Orquestra Adrevi, al qual succeiran el 5 d’abril la presentació de l’obra commemorativa dels cinquanta anys dels Amics de Sant Pere de Ponts, titulada ‘Anònims a les pedres’ i realitzada pel reconegut artista de Ponts Joanpere Massana, així com la inauguració d’una exposició amb obres noves i d’altres de fa 25 anys que ja van formar part l’any 2000 d’una exposició a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Al llarg de l’any també s’ha organitzat una ballada de sardanes, la inauguració de la remodelació del centre d'interpretació de l’antiga església, un mercat medieval amb representació teatral i concert de cant gregorià i un concert-homenatge als Amics de Sant Pere de Ponts, entre d’altres