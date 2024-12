Presó per a tres acusats de prostituir dones a Balaguer

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha denegat l’excarceració dels tres suposats membres d’una organització, dos homes i una dona, investigats per explotar sexualment dones en un club de cites i en un pis-prostíbul, tots dos situats a Balaguer. L’operació es va portar a terme el 15 d’octubre i la Policia Nacional va alliberar vuit víctimes, totes de nacionalitat colombiana i d’entre 20 i 40 anys. Quatre d’elles són testimonis protegides.

Els advocats dels investigats, dos dels quals representats pel lletrat Enric Rubio, van presentar davant de l’Audiència un recurs d’apel·lació contra l’ordre de presó provisional que va dictar el jutjat d’Instrucció 3 de Balaguer, al·legant que no existeixen indicis de la perpetració del delicte de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, que existeixen altres mesures menys costoses a la privació de llibertat i que no hi ha risc de fuga.

Tanmateix, el tribunal desestima els recursos i confirma la resolució inicial, mantenint-los a la presó. Argumenta que “els indicis de criminalitat són en aquest moment suficients respecte de l’autoria dels investigats” basant-se en les manifestacions policials i judicials de les testimonis protegides així com dels escorcolls efectuats. Afegeix també “l’extensió de les penes en abstracte que els poguessin correspondre, podent assolir per si sola la del delicte de tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual de dotze anys de presó”. El tribunal entén així mateix que les possibles condemnes a què possiblement s’enfrontaran “augmenten la temptació de la fugida” i hi ha “necessitat de protegir les víctimes, que és més que evident amb la condició de testimonis protegits”.

La investigació es va iniciar arran d’una denúncia a través del Sistema d’Atenció de Víctimes de Tràfic d’Éssers Humans, en què una persona afirmava que coneixia dones que havien estat captades, traslladades i destinades a un club i un pis-prostíbul de Balaguer per ser explotades sexualment. El 15 d’octubre es van portar a terme els escorcolls. Al club, els agents van trobar vuit dones. Algunes d’elles van explicar que eren obligades a treballar en condicions abusives, tractes degradants, obligant-les a fer serveis sexuals encara que es trobessin malaltes, i sent sotmeses a un ferri control. Per a això, s’aprofitaven de la seua vulnerabilitat i de la seua irregularitat administrativa, traient-los els passaports.

Havien estat captades a Colòmbia i, després de ser recollides a l’aeroport, les portaven al club o al pis per ser explotades fins a pagar el deute.