Inversió de 300.000 € en la climatització de la residència i el consultori

L’ajuntament d’Àger invertirà aquest any 300.000 euros en la renovació del sistema de climatització de la residència municipal de gent gran, el local social, el consultori mèdic i el tanatori. L’alcaldessa, Mireia Burgés, va apuntar que, a través d’una subvenció de la Generalitat per portar a terme actuacions per mitigar els efectes del canvi climàtic, es renovarà tot el sistema i s’instal·larà un sistema de climatització mitjançant geotèrmia i energia fotovoltaica per substituir les tres antigues calderes de gasoil. Amb aquesta iniciativa el consistori busca una reducció de les emissions de diòxid de carboni i la disminució de la despesa energètica. L’energia geotèrmica serà la principal per a la calefacció i climatització dels equipaments, mentre que la fotovoltaica generarà electricitat renovable per cobrir part de les necessitats d’aquestes instal·lacions municipals, amb un impacte directe en l’autosuficiència energètica de la localitat. L’objectiu del consistori és millorar el confort dels usuaris.