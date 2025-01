L'antic ajuntament es convertirà en casa

L’ajuntament de Cabanabona ha venut l’antic edifici que acollia les oficines municipals per convertir-lo en una casa. Fonts del consistori van apuntar que es van presentar tres ofertes al concurs per adquirir l’immoble, situat al carrer Vilalta i de titularitat municipal. Finalment, es va adjudicar a mitjans de desembre a una família jove amb fills, procedent de l’àrea metropolitana de Barcelona i que tenia llogat un habitatge a la localitat.

El consistori va afegir que un dels motius de posar l’immoble a la venda va ser la demanda per adquirir habitatge a la localitat. Finalment va ser adjudicat per 60.500 euros, que el consistori destinarà a inversions locals i a acabar de moblar la nova seu consistorial. La va estrenar el 2023 i va ser pionera a utilitzar energia geotèrmica obtinguda de vint-i-un pous excavats a més de cent metres de profunditat, amb els quals s’escalfa tant aquest com altres edificis públics de la localitat. L’edifici de l’antiga seu consistorial havia acollit les escoles públiques a la planta baixa i, a la primera planta, hi havia la casa del mestre. L’edifici compta amb tres plantes i una superfície útil de 178 metres quadrats. Les dos cases contigües a l’immoble estan habitades.

Des del consistori van apuntar que els nous propietaris hauran d’habilitar una cuina i banys, mentre que la distribució actual compta amb dos habitacions i el pis superior, que són unes golfes.