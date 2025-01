La Mancomunitat millora la xarxa d'aigua per reduir despeses

La Mancomunitat de Serveis del Mig Segre, formada pels municipis de Ponts, Oliola, Tiurana, Cabanabona i Vilanova de l’Aguda, invertirà aquest any més de 300.000 euros a millorar les instal·lacions i la xarxa de proveïment d’aigua de boca per evitar despeses indegudes i incrementar l’eficiència en el consum d’aigua d’aquests municipis.

L’alcalde de Ponts i president de l’entitat, Josep Tàpies, va explicar que l’entitat pretén amb aquestes actuacions assegurar el bon ús de l’aigua i evitar despeses innecessàries, sobretot en èpoques de sequera.

Entitat formada per Ponts, Tiurana, Vilanova de l’Aguda, Cabanabona, Oliola i nuclis agregats

En total es preveuen una dotzena d’actuacions en els cinc municipis i els seus nuclis agregats, que costaran 303.000 euros i que compten amb una ajuda del Pla d’Obres i Serveis (PUOSC) de 2024 i fons propis de l’entitat.

En el cas de Ponts, es preveu la perforació d’un nou pou al nucli de Torreblanca i la construcció d’una altra xarxa de proveïment, a més de millores a l’estació de bombatge a la zona de l’Horta de Ponts i a la instal·lació de baixa tensió. Aquesta subministra energia a les bombes i en els últims anys ha registrat avaries.

Així mateix, va explicar que a Oliola, el nucli de Plandogau i Ponts es preveu construir de sortidors per omplir camions cisterna o atomitzadores per als agricultors. Va destacar la construcció d’un nou dipòsit al poble de Cabanabona.

“L’actual ha quedat obsolet i té moltes pèrdues, per la qual cosa es va optar per fer-ne un de nou”, va dir. Instal·lar un descalcificador a la captació de Tiurana, reparar el dipòsit del poble de Ribelles, a Vilanova de l’Aguda, o sistemes de telecontrol als vasos de Vilamajor, Plandogau i Cabanabona són altres de les actuacions que s’executaran aquest any abans de l’estiu.

Tàpies va insistir que l’objectiu és assolir un alt grau d’eficiència en la gestió d’aquest recurs hídric, per això es desenvoluparan “aquestes actuacions, tant des del punt de vista tecnològic com econòmic, per aconseguir una gestió cada vegada més eficaç, no només en els sistemes de distribució, sinó en tot el cicle de l’aigua”.

La Mancomunitat de Serveis del Mig Segre té la seu a l’ajuntament de Ponts i gestiona l’aigua de boca dels cinc municipis que formen l’entitat.