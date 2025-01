Nou sistema d'il·luminació amb led al teatre municipal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Balaguer ha adquirit un nou sistema d’il·luminació amb tecnologia led per al teatre municipal, amb la finalitat de millorar la qualitat de les representacions i optimitzar el consum energètic.

El sistema inclou llums led d’última generació que permetran més versatilitat en la creació d’efectes visuals, a més de millorar l’eficiència energètica del teatre municipal. El canvi suposarà una reducció significativa del cost elèctric i un menor impacte ambiental, contribuint als objectius de sostenibilitat i eficiència energètica del municipi. Aquesta mesura permetrà a l’equip tècnic del teatre tenir més control sobre els efectes lluminosos i crear ambientacions més creatives i adaptades a cada espectacle.

Aquesta renovació és una de les millores que s’estan portant a terme al teatre per oferir una millor experiència cultural, tant als artistes com al públic. El teatre de Balaguer es consolida d’aquesta manera com un espai de referència per a la cultura i aposta per l’actualització dels seus equipaments per garantir una oferta cultural de qualitat. Per un altre costat, la Paeria treballa també per modernitzar les infraestructures i oferir més serveis.