Oli amb denominació de finca

L’empresa Anècdota de Montgai comercialitza des de fa tot just dos anys un oli peculiar: cada botella especifica de quina finca procedeixen les olives que s’han fet servir per elaborar-lo. “No barregem els lots, elaborem un oli diferent amb les olives de cada finca”, explica Carla Gili, responsable de la firma. Aquesta és la pedra angular d’una estratègia basada a vendre petites produccions directament a establiments de restauració, botigues d’aliments per a gurmets i al consumidor final a través d’internet, amb preus considerablement per sobre de la mitjana que han arribat als 20 euros per litre.

“Oferim un oli amb relat”, explica Gili, que va indicar que cada ampolla d’Anècdota incorpora també informació sobre la data de producció i les característiques gustatives de l’oli que conté. Estan expressades amb paraules senzilles que busquen ser comprensibles per a consumidors que no estan especialitzats amb la degustació d’aquest producte i la seua terminologia tècnica. “La vida urbana sovint ens desconnecta dels orígens d’allò que consumim”, va valorar Gili, i va argumentar que “incorporar aquesta informació sobre cada oli és un mitjà per restablir el contacte perdut amb el camp”.

L’etiqueta de cada ampolla incorpora informació en paraules planes sobre les característiques de l’oli

La responsable d’Anècdota va iniciar la seua carrera professional en l’àmbit del disseny de productes i el màrqueting online. Va entrar en el sector de l’oli quan el seu pare, una vegada jubilat, va decidir plantar oliveres en una finca de Montgai, la seua localitat natal. “Durant anys havia donat voltes al fet que són moltes les persones de ciutat no saben valorar els productes que produïen els meus amics agricultors”, va explicar.

Actualment hi ha tres agricultors més la producció dels quals s’embotella sota la marca d’Anècdota. La major part de les finques són de localitats de la comarca de la Noguera, malgrat que també s’hi ha sumat al Segrià la de Lagravera d’Alfarràs, coneguda per la producció de vins. La major part de les oliveres són de la varietat arbequina, encara que també n’hi ha d’altres varietats autòctones com el grossall.

“Si en una finca hi ha més d’una varietat d’oliveres, barregem les diferents olives a l’hora d’elaborar l’oli”, va detallar Gili.

Aquest any esperen una producció d’uns 7.000 litres, que es comercialitzen en dos formats: d’una banda, garrafes a 9 euros el litre, un format pensat per a restaurants. D’una altra, botelles per al consumidor final que es venen a 20 euros per litre. “Aconseguim esgotar la producció, però cal esforçar-se per vendre-la”, va afirmar Gili.