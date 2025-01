Impuls al tercer carril a la C-12 entre Sarroca i Alcanó

Publicat per IGNASI GÓMEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha tret a licitació per valor de 387.879,84 euros (IVA inclòs) la redacció del projecte per habilitar un tercer carril en un tram d’uns cinc quilòmetres de l’Eix de l’Ebre (C-12), entre Sarroca de Lleida i Alcanó. El Govern actual dona continuïtat així al projecte anunciat durant el mandat anterior per implantar a la C-12 el model 2+1. Aquesta fórmula té com a objectiu millorar la seguretat de la via. Concretament, s’habilitarà un tercer carril i el central s’alternarà en un sentit i en un altre per poder portar a terme avançaments més segurs sense envair la direcció contrària.

D’altra banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va mantenir ahir dos reunions als ajuntaments de Balaguer i de Montgai amb els alcaldes per atendre les preocupacions dels seus governs i escoltar-ne les peticions. En la trobada a la capital de la Noguera, l’alcaldessa Lorena González va reclamar al conseller l’acabament de l’autovia de la C-13 en el tram pendent de Térmens a Balaguer amb un model 2+2 i donar un impuls a les obres de l’escola Mont-roig. “Són temes que tenim al tinter que s’han de desencallar o activar per acabar-los”, va comentar González després de la reunió.

Van ser els dos principals temes que es van tractar en les reunions a Balaguer i Montgai

Per la seua part, Dalmau va afirmar que “som conscients que hi ha una agenda de transformacions pendents a Balaguer que el Govern es fa seua i que ens comprometem a estudiar i a treballar braç a braç”. “Ara és moment de deixar els equips tècnics fer la seua feina per poder avançar i en uns mesos arribar a acords. Recollim la petició i veurem com som capaços de canalitzar-la cap a resultats positius”, va indicar.

Després, el conseller va visitar el centre històric de Balaguer abans de desplaçar-se fins a l’ajuntament de Montgai. En aquest cas, l’alcalde, Jaume Gilabert, va sol·licitar al Govern que ajudi els municipis rurals a disposar dels professionals que són necessaris perquè els centres de serveis estiguin en funcionament.

“És un tema que preocupa molts municipis. N’hi ha que ja disposen d’aquests equipaments però no tenen la capacitat per comptar amb el personal que és necessari perquè estiguin actius”, va explicar a SEGRE Gilabert. “Al conseller li ha semblat lògica i correcta aquesta proposta i ha mostrat el seu compromís per traslladar-la al departament pertinent”, va afirmar l’alcalde.

Gilabert també va reclamar més facilitats burocràtiques per a les administracions, sobretot de l’àmbit rural. Per a això, va proposar la creació d’una plataforma digital per als expedients. “Les administracions se’ls podrien descarregar directament i no hauríem d’enviar els documents fins a quatre vegades al mateix departament”, va dir.