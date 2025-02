La ruta de les paraules artístiques ret homenatge a la dona rural

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les paraules artístiques són les protagonistes a Montgai. Apareixen escrites en façanes i murs de la localitat. Aquests mots no estan escollits a l’atzar. Han estat els mateixos veïns i veïnes els que durant els últims anys els han triat responent una pregunta: com definiries el teu poble? Les paraules seleccionades poden llegir-se com un llibre obert que defineix l’essència de Montgai, un poble de màgia, de sabó, de tradició, de futur i de saviesa.

L’alcalde, Jaume Gilabert, va explicar que recentment s’ha finalitzat la quarta fase del projecte i s’han pintat una quinzena de paraules més, arribant ja a les 60 repartides pels carrers de la localitat, a les quals l’artista Jordi Tordera s’ha encarregat de donar vida.

Fase del projecte de la ruta que ha comptat amb una ajuda del pla d’igualtat de la Diputació

“A través del programa del pla d’igualtat de la Diputació, s’ha posat en relleu les paraules femenines, que mostren els orígens i tradicions de la dona rural”, va explicar. Per a Gilabert, de totes les paraules rebudes, el consell d’entitats de la població s’encarrega d’escollir “les que més aviat representen l’esperit, la història, la realitat de Montgai i de les dones rurals”. “Ajuden a crear sentiment d’identitat i orgull i va acompanyat del projecte d’emprenedoria i dones que volen transformar el territori”, va dir.

També va afegir que fins a finals d’any no està previst pintar noves paraules, en funció de la petició que facin els veïns i veïnes de la localitat.