Ajuda per treure el dipòsit d'aigua del Castell Formós

La Paeria de Balaguer busca la col·laboració del departament de Cultura per retirar del recinte del Castell Formós el dipòsit d’aigua que proveeix a la ciutat. “Tenir-lo allà impedeix de dur a terme investigacions arqueològiques per determinar com era el lloc”, va explicar l’alcaldessa, Lorena González, que va destacar la conveniència d’“alliberar” aquest espai com a element del patrimoni històric. Aquesta va ser una de les qüestions que va plantejar la primera edil durant una reunió ahir a la tarda a la capital de la Noguera amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

González va explicar que ja van intentar obtenir ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per desplaçar el dipòsit d’aigua, però “no ens van concedir la subvenció”. Ahir va aprofitar la reunió amb la consellera de Cultura per sol·licitar la seua col·laboració, i va indicar que organitzaran una visita perquè personal del departament pugui veure-ho in situ. Es tracta d’un dipòsit petit, en comparació amb el volum de població de Balaguer, i té capacitat per subministrar la ciutat durant unes 24 hores.

Durant la reunió es van abordar també qüestions com la conservació i l’excavació del jaciment arqueològic del Pla d’Almatà, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), i l’alcaldessa va agrair l’aportació de 50.000 euros rebuda de la conselleria per consolidar la muralla emiral descoberta el 2023. La Paeria va exposar el seu pla estratègic de Cultura i el seu pla de Museus, aprovat a finals de l’any passat, i va sol·licitar a la conselleria que informi les entitats locals de les subvencions que tenen al seu abast per contribuir a l’agenda cultural del municipi.

Per la seua part, el grup municipal d’ERC, a l’oposició, va reclamar “compromís de la Generalitat” cap al jaciment del Pla d’Almatà, amb motiu de la visita a Balaguer de la consellera de Cultura.

Taula de treball i reunions periòdiques en matèria de Cultura

La Paeria de Balaguer i el departament de Cultura van acordar constituir una taula de treball i reunir-se de forma periòdica per tractar els projectes de la capital de la Noguera en matèria cultural. González va valorar molt positivament disposar d’aquest canal d’interlocució amb la conselleria. En aquest sentit, va destacar que la visita d’ahir “no va ser només institucional, sinó també de treball” i va agrair la disposició de la consellera a conèixer els projectes de l’ajuntament de Balaguer.