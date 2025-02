Una aula per a geòlegs sota terra

Publicat per E. MANJÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les antigues mines de Sant Mamet, a Alòs de Balaguer, van estar operatives gairebé 30 anys, des del 1957 fins a l’any 1986, quan es van deixar d’utilitzar després d’esgotar-se el material. Les mines d’Alòs són de bauxita, un mineral que s’usa per extreure alumini. Durant aquells anys es van excavar més de 300 metres de galeries sota terra i es van extreure més de 2.000 tones de bauxita. En els seus inicis treballaven més de 50 miners, però amb la mecanització van passar a ser tan sols 4.

Fa quatre anys, l’alcalde d’Alòs, Lluís Soldevila, va anar a visitar les mines i per a la seua sorpresa es conservaven en un estat relativament bo. Després d’això, l’ajuntament, que ja tenia firmat un conveni amb la Universitat de Barcelona per a l’excavació del jaciment de l’Abric del Xicotó, busca finançament per poder fer les mines visitables.

“Volem fer una reforma progressiva, l’objectiu inicial és que els estudiants del grau de Geologia de la Universitat de Barcelona puguin visitar les mines per al seu estudi”, va explicar l’alcalde. També va comentar que amb les reformes busquen un impacte selectiu i de qualitat per a la zona. “Més que quantitat de gent, per no complicar el tema del pressupost, el que busquem són visites de gent que entengui del tema, per ajudar en la seua formació.” L’ajuntament té un primer avanç del projecte, però encara no està valorat econòmicament.