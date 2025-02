Els municipis amb més pisos turístics, sense habitatge disponible

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Potser si hi hagués pisos de lloguer hi hauria demanda. Si no hi ha oferta no hi pot haver demanda”, explica Mireia Burgués, alcaldessa d’Àger. “Hi ha demanda però no hi ha oferta. Hi ha poca disponibilitat d’habitatge per a la gent de la comarca que vol venir a viure aquí”, assenyala Maricel Segú, alcaldessa de Foradada.

Els dos municipis de la Noguera comparteixen trets com la seua ubicació al peu del Montsec, una nombrosa proposta d’atractius paisatgístics i culturals, un cens de pocs i més aviat envellits veïns (600 en el primer cas, 200 en el segon) i, alhora, una elevada oferta d’HUT, els habitatges d’ús turístic que porten temps assenyalats com un dels factors clau de l’augment dels preus i la caiguda de l’oferta del lloguer residencial.

L’INE té censades més de 900 cases sense ús a pobles de la Noguera i gairebé 1.400 més a Balaguer

De fet són, amb 27 en el cas d’Àger i 14 en el de Foradada, dos dels municipis que, amb permís de Camarasa, la Baronia de Rialb i d’Artesa de Segre, que en tenen 30, de 16 i de 14, i sense incloure Balaguer (30), els municipis de la comarca en els quals més allotjaments d’aquest tipus s’ofereixen a les xarxes socials, segons les estimacions de l’INE (Institut Nacional d’Estadística). Una dada ajuda a fer-se una idea del pes que aquests negocis suposen sobre el conjunt del parc d’habitatge: a Lleida ciutat, amb gairebé 145.000 habitants, se’n comptabilitzen 58.

“Havíem detectat la falta de pisos de lloguer per a qui s’hi vol quedar a viure, encara que la demanda és escassa”, assenyala Burgués, el consistori de la qual és un dels que han regulat el funcionament dels HUT. “L’hem regulat per exigir una sèrie de condicions, i estem ja gairebé al límit dels que hi pot haver”, afegeix.

Així mateix, en aquesta escassetat de vivendes disponbles influeixen les reticències de molts propietaris a treure al mercat les que no utilitzen. “La gent les conserva sense vendre-les ni llogar-les”, assenyala Segú. I no són poques a la comarca: l’INE en comptabilitza 906 només a Artesa (427), Ponts (197), Vallfogona (154) i Bellcaire (128), i 1.398 més a Balaguer.

Les dos alcaldesses descarten que als seus municipis s’estigui donant un dels efectes secundaris que s’atribueixen als pisos turístics, que és l’afecció al petit comerç local al concentrar les eventuals compres dels seus usuaris en els caps de setmana i les temporades vacacionals i evitar al mateix temps que aquests habitatges puguin ser ocupats per famílies al llarg de tot l’any, la qual cosa generaria més consums en aquests locals.

“És cert que si no estan ocupats tot l’any el consum és menor, però els usuaris dels apartaments turístics acaben gastant a les botigues del poble”, anota Burgués. “En el nostre cas el poc comerç que hi ha es concentra a Montsonís, però estem molt ben comunicats i la gent compra a Artesa”, apunta Segú.