Bellcaire vol un radar de tram a la travessia per guanyar seguretat

Bellcaire d’Urgell ha sol·licitat al Servei Català de Trànsit la instal·lació d’un radar de tram a la travessia de la C-53 al seu pas pel municipi per guanyar seguretat, tant per als vianants com per als conductors. L’alcalde, Jaume Montfort, va mostrar preocupació per l’elevada densitat de trànsit diari, que arriba als 7.300 vehicles al dia. Davant d’aquesta petició, el director general del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, va visitar aquesta setmana la localitat i, segons Montfort, “la instal·lació d’un radar de tram en una travessia urbana no és viable per a Trànsit”, va dir. No obstant, va assegurar que el director de Trànsit es va comprometre a redactar un estudi amb solucions concretes per augmentar la seguretat de la ciutadania a la travessia. Algunes mesures passarien per la instal·lació de més semàfors amb botó, elevar els passos a nivell o instal·lar més il·luminació a la travessia, entre d’altres. Montfort va assegurar que aquests projectes seran subvencionats pel Servei Català de Trànsit i també es demanaran ajuts a Carreteres.