Projecte per gestionar el territori i fomentar el turisme sostenible

El president de La Sabina, Jordi Bas, amb un aparell per censar les aus en aquest espai natural. - ACN

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’entitat La Sabina ha impulsat un projecte de gestió integral de l’aiguabarreig del Segre i la Noguera Pallaresa, un espai dins de la Xarxa Natura 2000, per fomentar el turisme sostenible de la zona. La iniciativa contempla diferents actuacions de conservació, investigació, voluntariat i educació ambiental per fer compatible la preservació de la biodiversitat a l’espai natural i l’impuls d’activitats de lleure.

Així mateix, el projecte contempla un conjunt d’accions com el seguiment d’espècies amenaçades, l’organització d’activitats educatives de respecte per la naturalesa, la redacció de plans d’ordenació entorn del riu i masses d’aigua i la previsió de millorar els accessos i la senyalització.

El president de l’Associació La Sabina, Jordi Bas, va explicar que recentment s’ha treballat en el cens d’aus. “Ens hem centrat molt en els rapaços rupícoles, els voltors, l’àguila cuabarrada o el duc”, va dir. El patrimoni de l’aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa converteix l’espai en un enclavament natural de gran rellevància i un lloc d’atracció per al turisme sostenible i l’educació ambiental.

A més d’aus, també estan presents en l’espai espècies de flora endèmica com la petrocoptis del Montsec, que té en aquest espai més del 50 per cent de la seua àrea de distribució mundial. “També és un bon lloc per veure llúdrigues o muricecs”, va destacar.

La iniciativa compta amb una ajuda de Territori de 275.936 euros, a través de la de la direcció general de Polítiques Ambientals. A Lleida s’han atorgat dos milions a 8 entitats del tercer sector ambiental per cuidar espais naturals.