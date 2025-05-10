L'Sport de Bellcaire, un bar familiar de poble que resisteix de fa 60 anys
Entre els plats estrella que els distingeixen destaquen l’‘aixecamorts’ o els caragols
Al centre de Bellcaire d’Urgell, a peu de la carretera C-53, es troba el Bar Sport, un establiment amb més de sis dècades d’història que ha sabut reinventar-se sense perdre la seua essència. Ha passat de generació en generació dins de la família Castells, convertint-se en un punt de referència tant per als veïns del poble com per a viatgers, escaladors, excursionistes i esquiadors que arriben a aquest poble de la Noguera.
El que va començar com un clàssic bar de poble, on els veïns compartien cafès, tertúlies i partides de cartes, va anar evolucionant amb el temps per oferir una carta cada vegada més especialitzada. Sota la direcció de Samuel Castells, actual titular amb la seua dona, Esperança Torralvo, el Bar Sport ha incorporat menús diaris, tapes elaborades i uns esmorzars contundents que han guanyat fama pel seu caràcter casolà.
Entre les seues especialitats destaquen els caragols, la cua de toro, els popets amb salsa de la Tresina i els callos. Tanmateix, el plat estrella que els distingeix és sens dubte l’aixecamorts: una carn magra estofada amb un toc picant que, segons explica Samuel, “ha fet tornar clients només per assaborir aquest àpat”. No només és un restaurant, sinó també un punt de trobada carregat d’història i memòries compartides.
El seu ambient és càlid i musical, des de la pandèmia no encenen la televisió. Només posen música rock, i l’atenció propera i una cuina que respecta els sabors de sempre han fet que aquest petit bar de poble continuï més viu que mai després de 60 anys d’història. “Seguirem fins que el cos aguanti, encara que no crec que els nostres fills tinguin ganes d’agafar el relleu per regentar el bar”, van explicar Samuel i Esperança al Bar Sport de Bellcaire.