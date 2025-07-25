Els Agents Rurals reforcen la vigilància al congost de Mont-rebei durant l’estiu davant l'alta afluència de visitants
L’increment d’efectius busca garantir la protecció ambiental per l'increment de turistes, que ha augmentat gràcies a la recuperació de l’embassament de Canelles
Els Agents Rurals han reforçat la seva presència en espais naturals com el congost de Mont-rebei, a Àger, coincidint amb l’inici de la temporada forta d’activitats turístiques de l’estiu. Segons el cap del cos a Lleida, Llorens Ricou, s’ha fet un programa especial de vigilància a 25 espais protegits de Catalunya. En alguns moments de molta afluència es triplica el nombre d’efectius, sobretot els dies de festa. L’objectiu és vigilar les activitats que puguin generar qualsevol risc per al medi ambient. A Mont-rebei, després de tres anys de sequera que han limitat les activitats, enguany l’embassament de Canelles està per sobre de 81% i això ha permès recuperar els turistes. El 90% de persones compleixen les normes, segons Ricou.
Els Agents Rurals van començar el programa especial de vigilància dels espais protegits de Catalunya per Setmana Santa i el pont de l’1 de maig, però amb l’arrencada d’activitats aquàtiques per l’estiu, s’intensifica la presència en zones com Mont-rebei, on en determinades jornades fins i tot arriben a triplicar el nombre d’efectius. En els darrers dos anys, el cos d’Agents Rurals ha passat de 500 efectius a pràcticament 700. Segons Ricou, amb l’activació del pla per part del Departament d’Interior, molts agents que tenen descans pel dia de cap de setmana també treballen per reforçar la seua presència en aquests espais. A la zona del Montsec de les dues patrulles que hi ha habitualment, ara n’hi ha quatre i fins i tot poden arribar a ser cinc.
Mont-rebei és una reserva natural específica, amb uns valors naturals “molt apreciats” i per això els Agents Rurals vetllen perquè no hi hagi excés de sorolls, animals sense lligar, que ningú hi faci foc o hi acampi. El més important, però, és vigilar la circulació i la navegació, perquè es faci de manera respectuosa amb el medi. A més a més, hi ha l’afegit que a l’embassament de Canelles hi ha presència del musclo zebrat, i per això s’ha de controlar que les embarcacions disposin de l’autorització per poder-hi navegar, ja que s’han de desinfectar. Una altra de les activitats que controlen els Agents Rurals és l’escalada, ja que entorn del congost hi ha moltes vies, però també espècies protegides d’aus que hi nidifiquen.
Segons Ricou, el 90% de la gent que aturen complexen les normes. Així i tot, els Agents Rurals es troben embarcacions sense autorització. Mont-rebei limita amb Aragó i hi ha molts visitants que hi entren per aquesta banda. “Això té els seus inconvenients”, ha comentat Ricou. També s’han trobat amb vols il·legals de drons que porten molts “influenciadors” i està prohibit fer-ho perquè cal un permís especial. Altres infraccions són la pesca en hores no permeses.
Retorn de les activitats després de la sequera
Enguany, amb la recuperació del volum d’aigua, s’ha restablert l’afluència de visitants tot i que encara no s’arriba a les xifres postpandèmia quan espais com Mont-rebei es van popularitzar molt. Simon de la Canal, de Zenit Aventura, s’ha mostrat satisfet pel fet que el pantà s’ha recuperat més aviat de què pensaven, però després de tant temps aturats, els està costant tornar a tenir els visitants que havien registrat. “El juliol està una mica lluny del que hauria de ser en xifres de visitants”, ha apuntat, i per això, les empreses de la zona esperen que l’agost sigui una mica millor.