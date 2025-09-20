Artesa de Segre estrena 3 rutes segures per a escolars dissenyades per ells mateixos
Pinten 43 passos de vianants fins al col·legi amb les petjades d’un cabirol, un esquirol i una guineu
Anar a l’escola caminant i fer-ho de manera segura. Aquest és l’objectiu de l’ajuntament d’Artesa de Segre, que acaba de posar en marxa un projecte pioner a la localitat: tres rutes escolars segures, dissenyades pels mateixos alumnes de cinquè de primària del col·legi públic Els Planells. La iniciativa busca que els escolars es puguin desplaçar a peu sense dependre del cotxe dels pares, fomentant l’autonomia, la mobilitat sostenible i el sentiment de comunitat. Per aconseguir-ho, el consistori ha comptat amb la col·laboració dels escolars, que van ser els qui van identificar els recorreguts que utilitzen diàriament per anar a l’escola, a més d’indicar els punts de trobada més habituals.
“S’han establert tres rutes i punts de trobada que enllacen tres zones de la localitat fins a l’escola”; va explicar l’alcalde, Francesc Puigpinós. En total es pintaran quaranta-tres passos de vianants i s’instal·laran senyals verticals per reforçar la seguretat dels itineraris.
Un detall és que els escolars van batejar les tres rutes. Van optar per noms d’animals propers i fàcils de recordar: Cabirol, Esquirol i Guineu. Els passos, a més, s’estan pintant amb empremtes d’aquests animals, la qual cosa afegeix un toc atractiu per als més petits, mentre converteix el trajecte en una experiència divertida. L’edil de Salut Pública i Mobilitat, Joan García, va detallar que, a més dels senyals i balises que marcaran els recorreguts, el projecte inclou canvis en la circulació d’alguns carrers, que passaran a ser de sentit únic per augmentar la seguretat viària, com un tram de la carretera de Montsonís. En una segona fase està previst millorar l’estat de diverses voreres que presenten deficiències.
La inversió s’acosta als 8.000 euros, segons va explicar l’alcalde. Una xifra que consideren acceptable per als beneficis que aportarà: menys trànsit en les hores punta, mobilitat sostenible i més seguretat per als nens. Amb aquesta iniciativa, Artesa de Segre s’afegeix a altres localitats que aposten per un model de ciutat més amable amb els vianants i especialment amb els nens. Els petits poden presumir d’haver dissenyat camins que no només els porten a l’escola, sinó que també fan de la localitat un lloc més segur.