La Mancomunitat de Ponts inverteix 300.000 euros a millorar la xarxa d’aigua

A concurs el contracte d’explotació de l’entitat, que gestiona l’aigua de cinc municipis

Imatge d’arxiu d’una vista del principal accés a la localitat de Ponts. - SEGRE

Esmeralda Farnell
Esmeralda Farnell

La Mancomunitat de Serveis del Mig Segre, formada pels municipis de Ponts, Tiurana, Oliola, Cabanabona i Vilanova de l’Aguda, ha invertit aquest any 300.000 euros en la millora de la xarxa de proveïment d’aigua i n’està elaborant un estudi de modernització, segons va explicar l’alcalde de Ponts i president de l’entitat, Josep Tàpies.

L’entitat preveu treure a concurs el nou contracte d’explotació de la infraestructura, que ha d’estar a final d’any, segons Tàpies, ara en mans d’Agbar. Tàpies va destacar que les obres portades a terme aquest exercici han permès comunicar diferents punts de la xarxa “per aconseguir una millor eficiència del consum”, va afirmar.

A més, s’ha construït un nou dipòsit a Cabanabona de 200.000 litres i un pou al nucli de Torreblanca i s’han instal·lat vàlvules en els sistemes de Vilanova de l’Aguda per evitar ruptures i fugues d’aigua.

Entre les accions destaca la instal·lació d’un descalcificador en la captació de Tiurana, sistemes de telecontrol als vasos de Vilamajor, Plandogau i Cabanabona i la remodelació dels quadres elèctrics de la Mancomunitat. 

Va afegir que l’objectiu és aconseguir una xarxa eficient, no només en els sistemes de distribució, sinó en tot el cicle l’aigua.

