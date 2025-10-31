Més de 70 anys de matrimoni: Ramiro i Joaquima, de 97 i 96 anys, celebren les noces de titani
Nascuts a Castelló de Farfanya, són una de les úniques 50 parelles a Catalunya que han aconseguit aquesta fita
Paraules d’amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem quinze anys. No havíem tingut massa temps per aprendre’n. Tot just despertàvem del son dels infants. Una cançó de Joan Manel Serrat que bé podria ser l’himne de Ramiro Tarroja (8 de desembre de 1928) i Joaquima Farré (8 de novembre de 1929), ambdós de Castelló de Farfanya, que dimecres passat van celebrar el 70 aniversari del seu casament i ho van fer en la residència Santa Maria de Balaguer, on resideixen des de fa anys.
Es van casar a Castelló de Farfanya, un 22 d’octubre de 1955, pel que ja han aconseguit el qualificatiu de matrimoni de Titani. Una vida sencera d’amor, complicitat i esforç que avui els converteix en un dels matrimonis més longeus de Catalunya. Només hi ha 50 parelles aconsegueixen aquesta longevitat a Catalunya, segons les dades de l’Idescat.
La seua història d’amor va començar al poble, on Ramiro cuidava un ramat de més de 500 ovelles i Joaquina tornava de les seues estades a Barcelona on feia de cuinera, amb tot just 13 anys, d’un reconegut dentista. La distància no va impedir que es consolidés la seua relació. Quan ella tornava a Castelló buscaven el moment de veure’s, i a poc a poc, entre cartes i trobades, va florir un amor que acabaria desafiant el pas del temps.