Cedeix part de la paret exterior de la Casa de la Vila de Torrelameu a causa de l'acumulació d'aigua
L'ajuntament va explicar que "la paret dona a un pati interior, per la qual cosa no hi ha cap risc"
Nou ensorrament aquest dijous a les comarques de Lleida a causa de l’acumulació d’aigua pel temporal dels últims dies. Va ocórrer a Torrelameu, a la Casa de la Vila, on va cedir la paret exterior, la qual cosa va provocar que quedés al descobert la paret interior de maó, segons va informar l’ajuntament.
A causa de l’ensorrament “entra l’aire fred, aigua i fang dins de la sala”, va explicar el consistori, que va afegir que “la paret dona a un pati interior, per la qual cosa no hi ha cap risc”. No hi va haver persones ferides i tampoc va afectar el trànsit.
Les abundants precipitacions dels últims dies augmenten la possibilitat que es produeixin ensorraments i despreniments. La gran majoria dels registrats a la demarcació s’han produït en carreteres com la C-14 a Ribera d’Urgellet o a l’accés a Gerb.