Denunciats dos escaladors a Camarasa per escalar en una paret on nidifica l'àliga cuabarrada, una espècie en perill d'extinció
Els Agents rurals recorden que l'au està és sensible a les molèsties humanes. L'actuació de protecció sobre aquesta espècie està resultant positiva
Els Agents Rurals han denunciat a Camarasa, a la Noguera, dues persones que practicaven l'escalada en una paret on solen nidificar exemplars d'àliga cuabarrada, una espècie en perill d'extinció. Segons informa el cos, els agents van localitzar els escaladors a la zona del Coscoll, dins un Espai d'Interès Natural (EIN) on aquesta activitat està expressament prohibida entre l'1 de gener i el 30 de juny amb l'objectiu de garantir la supervivència d'aquests animals. Els Agents Rurals recorden que aquesta au rapinyaire és una dels més sensibles a les molèsties humanes durant la reproducció i que qualsevol pertorbació durant aquest període pot posar en risc l'èxit reproductiu de la parella i la supervivència de l'espècie a la zona.
L'actuació s'emmarca en el dispositiu anual de vigilància que aquest cos operatiu adscrit al Departament d'Interior i Seguretat Pública desplega en col·laboració amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. En concret, amb l'objectiu d'evitar pertorbacions als animals, es controlen activitats com l'escalada, la caça, la presència de drons o molèsties per activitats recreatives.
Aquesta operativa, activa des de fa dues dècades, es fa cada any entre setembre i juny per preservar els territoris de cria i minimitzar els riscos derivats de l'activitat humana. A més de la vigilància activa, els agents aporten informació fonamental per al personal tècnic de fauna i de gestió d'espais naturals, facilitant el seguiment científic de les parelles reproductores i la presa de decisions en matèria de conservació.
L'actuació de protecció sobre aquesta espècie està contribuint de manera significativa a la seva recuperació, atès que ha experimentat un augment en el nombre de parelles reproductores, segons els Agents Rurals. En aquest sentit, el cos subratlla que les tasques de custòdia i seguiment que fan els agents són essencials per mantenir una tendència positiva.
Una vuitantena llarga de parelles a Catalunya
La població actual d'àliga cuabarrada a Catalunya se situa en una vuitantena llarga de parelles, amb especial presència a les serralades litorals i prelitorals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'espècie també es distribueix en altres zones prelitorals, litorals i àrees de la plana de Lleida i del Prepirineu.
L'àliga cuabarrada és una de les rapinyaires més amenaçades d'Europa i una espècie bioindicadora de l'estat de conservació dels ecosistemes mediterranis. Malgrat els avenços, l'espècie continua patint múltiples amenaces, principalment relacionades amb la pressió humana i les alteracions del seu hàbitat.