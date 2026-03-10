Detingut un home a Balaguer com a presumpte autor de dos robatoris amb força
Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a Balaguer el presumpte lladre que el dissabte va robar dos trasters d'un edifici de la ciutat
Un home de 37 anys va ser detingut pels Mossos d'Esquadra ahir a Balaguer. El presumpte autor dels fets hauria comès dos robatoris amb força.
El passat dissabte es va iniciar una investigació que ha conduït a aquesta detenció. Els Mossos coneixien que s'havien dut a terme dos robatoris amb força als trasters d'una comunitat de veïns d'un edifici de l'avinguda Francesc Macià, a Balaguer. Van forçar-hi les portes i d'un d'ell, se'n va sostreure dues bicicletes valorades en aproximadament 3.700 euros.
Gràcies a la col·laboració de la ciutadania, ahir a la tarda van recuperar-se les bicicletes i els investigadors van localitzar i detenir al presumpte autor del robatori. L'home, que tenia antecedents, ha passat aquest matí a disposició judicial davant del Jutge d'Instrucció en Funcions de Guàrdia de Balaguer.