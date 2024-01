Un estudi presentat a Tremp constata que els joves ni-ni de les zones rurals ho tenen més difícil per revertir la situació

detail.info.publicated ACN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un estudi en el qual ha participat la Universitat de Girona (UdG) constata que els joves que ni estudien ni treballen (entre 25 i 29 anys) de les zones rurals ho tenen més difícil per revertir aquesta situació. L'estudi ha detectat que el 60% d'aquests joves no han rebut cap contacte per part de les oficines de l'atur durant els primers sis mesos. Òscar Prieto, professor de la UdG i un dels responsables de l'estudi, ha explicat que els plans d'ocupació i formació són molt rígids i no contemplen la singularitat d'aquests territoris. Es tracta d'un estudi realitzat entre diferents universitats europees i a Catalunya hi ha participat una cinquantena de persones, entre tècnics i joves del Pallars.

L'objectiu era conèixer el rol i suport que tenen els joves dels serveis públics d'ocupació. Els que se senten acompanyats i amb un suport d'aquests serveis "són una minoria" ha destacat Prieto, durant la presentació de l'estudi a Tremp.

Els joves que han participat en l'estudi han indicat que l'acompanyament de les oficines d'ocupació hauria de ser més personalitzat. L'estudi ha detectat també que en els darrers tres anys el nombre d'estudiants i cursos de formació han disminuït. Prieto ha parlat com a possible conseqüència "un marc normatiu poc flexible".