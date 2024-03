Protesta de les famílies de l'escola Valldeflors de Tremp contra el tancament d'una línia d'I3

L'AFA de l'escola Valldeflors de Tremp ha iniciat una enganxada de cartells per denunciar l'eliminació d'una línia d'I3 del centre.Marta Lluvich / ACN

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'AFA de l'escola Valldeflors de Tremp s'oposa al tancament d'una línia d'I3 i tem que moltes famílies es vegin obligades a anar a l'altra escola de la localitat, una escola concerta religiosa. Per això aquest dimarts han iniciat una penjada de cartells a l'escola i una recollida de signatures i dijous es concentraran davant els serveis territorials d'Educació per denunciar la situació. Les famílies creuen que "és important" mantenir totes les línies d'I3 donat que ofereixen una continuïtat educativa "essencial" per als estudiants, permetent-los créixer en un entorn "estable i conegut", amb un seguiment integral del seu procés educatiu.

AFA Valldeflors ha rebut aquest dimarts el suport del sindicat CGT que s'ha expressat en la mateixa línia. Emili Llorente, de la CGT, ha dit que el que s'està intentant fer a Tremp és "recolzar l'escola concertada", mentre les famílies i els docents estan "molt contents" amb el funcionament de l'escola pública.

Llorente ha afegit que es pot acabar donant la possibilitat una família laica hagi d'acabar portant els seus fills a una escola religiosa, si s'elimina la línia de I3 de l'escola pública Valldeflors.

Els Comuns, presents també a l'acte de Tremp, han dit que preguntaran al Parlament per aquesta qüestió i ja han registrat una bateria de preguntes davant la decisió del Departament d'Educació de limitar les matriculacions a l'escola pública Valldeflors.

El portaveu d'educació, Joan Carles Gallego, creu que la mesura "no es justifica de cap de les maneres", ja que "és un atac directe a la lliure elecció de centre que tenen estudiants i famílies".

Així, els Comuns, diuen entendre "el malestar que la decisió està causant a un gran nombre de famílies que volen continuar educant els seus fills en una escola pública i no religiosa" i afegeixen "sobta i preocupa" que la Generalitat "prioritzi un centre concertat religiós i no aposti pel futur del sistema educatiu públic a la ciutat a través de l'escola pública, de qualitat i inclusiva com és Valldeflors".

Des del sindicat UGT-SP han manifestat que estaran sempre en contra de les polítiques educatives del Govern, que no vetllin per a la qualitat i la cohesió educativa i per descomptat menystenint la convivència entre les persones treballadores del sector educatiu.

UGT-SP vol que el procés de preinscripció "es realitzi amb normalitat", sense "cap interferència ni assenyalament", deixant que les famílies puguin exercir el seu dret d'elecció de centre "sense coaccions". I aposten pel manteniment de totes les línies, donat que suposen una baixada de ràtios i una millora en la qualitat de l'educació.