Mor una dona en l’incendi del seu habitatge a La Pobla de Segur

Una dona de 48 anys va morir ahir en l’incendi del seu habitatge unifamiliar del carrer Oran amb el carrer de la Verneda a La Pobla de Segur. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 9.11 hores i els Bombers de la Generalitat van activar set dotacions: una autoescala, tres camions d’aigua, dos vehicles de comandament i coordinació i un de lleuger. Així mateix, fins el lloc es van traslladar patrulles dels Mossos d’Esquadra i unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), entre elles un helicòpter.

El foc es va iniciar en la primera planta de la casa.Edgar Aldana

Segons van informar fonts pròximes, la víctima era originària de Tremp però feia molts anys que residia a La Pobla. Vivia sola a la casa on es va originar el foc. Segons van informar els Bombers, la seua arribada, l’incendi estava confinat al lavabo de la primera planta de l’habitatge de dos plantes. Els efectius van accedir per sufocar les flames i fer recerca de possibles víctimes. Una vegada localitzada la dona a l’interior, van demanar la intervenció d’un binomi de Bombers i SEM per procedir a la seua extracció.

A les 10.17 hores es va donar per extingit el foc i es va revisar la resta de la casa per si hi havia algú més dins. Seguidament, es van fer tasques de ventilació. Mentrestant, efectius del SEM van fer maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) a la víctima, encara que finalment no van poder fer res per salvar-lo la vida. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació per aclarir les causes de l’incendi i de les tasques judicials pertinents.

Així mateix a l’interior de l’habitatge es trobaven en aquell moment animals de la víctima. Fonts pròximes van assenyalar que alguns també van morir a causa del foc mentre que d’altres, tres gats i una tortuga, van ser rescatats i es va iniciar la recerca d’acollida entre veïns i entitats animalistes.

El juny de l’any passat, una dona va morir després d’un incendi en un bloc de pisos de Balaguer en caure al buit des d’una finestra. Els Bombers van dur a terme el 2023 una mitjana de vuit sortides a la setmana per incendis en edificis a la demarcació. En total, es van comptabilitzar 443 serveis per focs en immobles.