Un milió d'euros per evitar la caiguda d'un pont centenari

La Generalitat invertirà un milió d’euros per evitar l’ensorrament del pont dels Palillos, un pas centenari sobre el pantà de Sant Antoni. Va ser el primer que es va construir amb formigó armat a Catalunya i un dels primers a tot Espanya. Des de la inauguració l’any 1916, l’estructura s’ha deteriorat fins al punt que actualment presenta risc de col·lapse. Així ho conclouen estudis encarregats pel Govern, que ha tret obres a concurs per rehabilitar aquest pont, com a part d’una via verda per a ús de veïns i turistes i com a accés a finques.

El pont dels Palillos es va construir alhora que l’embassament de Sant Antoni. Formava part de la carretera entre Tremp i la Pobla de Segur que va substituir la que va quedar negada per les aigües del pantà. Actualment forma part de la C-13z, relegada a un segon pla arran de la posada en servei de l’actual C-13. Des d’aleshores el trànsit s’hi va reduir a la mínima expressió: membres del Club Nàutic Sant Antoni i propietaris d’algunes finques aïllades, entre d’altres.Els treballs per rehabilitar el pont hauran de permetre que els vehicles continuïn creuant-lo, encara que s’establirà un límit de pes que no haurà de superar les 13 tones. Els treballs previstos inclouen reforçar els fonaments amb micropilotatges, rehabilitar peces de formigó deteriorades i instal·lar una nova llosa de formigó, modificar rasants i peralts mantenint l’ample actual, renovar el paviment i les cunetes i canviar la senyalització, entre altres actuacions. Així consta en el projecte de rehabilitació, que l’empresa pública Infraestructures.cat ha tret a concurs amb un pressupost d’1.000.199 euros. De forma paral·lela, ha licitat contractes per a la direcció i el control de qualitat de les obres per més de 40.000 euros. La carretera C-13z a Salàs de Pallars està inclosa en el traçat de la ruta cicloturística dels Llacs, entre Balaguer i la Pobla de Segur, actualment en obres al Pallars Jussà.