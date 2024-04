Sondegen càrnies locals pel centre de carn de caça

L’ajuntament de la Pobla de Segur ha sondejat les principals empreses càrnies de la localitat perquè s’incorporin al projecte del primer centre de processament de carn de caça de Catalunya, que s’impulsa a prop de l’escorxador municipal, en un espai on actualment s’ubica la deixalleria, que es traslladaria.

L’alcalde, Marc Baró, va explicar que tres de càrnies s’han mostrat receptives, i el consistori confia en la seua implicació, després de conèixer el projecte ja redactat sobre el centre de tractament, que tindria un cost estimat d’un milió d’euros. Per aquesta raó, l’ajuntament considera que per portar-lo endavant es requereix la col·laboració publicoprivada i que la gestió corri a càrrec d’empreses del sector i preferiblement de la zona.

El consistori ha parlat també amb els responsables de Vedat Pirineus, l’empresa encarregada actualment de traslladar la carn de caça de Lleida a l’escorxador de Sort, on la prepara per transportar-la a Sòria o Extremadura per processar, que és el que es preveu fer a la Pobla. El primer edil va assenyalar que hauran de buscar també el finançament per desenvolupar el projecte i definir la gestió del centre. Baró considera que l’emplaçament és òptim, ja que situa el centre aproximadament a una hora i mitja tant de Lleida com de Vielha. El futur complex podria donar servei a la carn de caça no només de Lleida, sinó també d’Osca. El projecte amb què treballa l’ajuntament estima que el centre de processament comptaria amb uns quatre treballadors. Es tracta de la resposta a una vella reivindicació el sector, la viabilitat del qual va començar a explorar-se a la Pobla de Segur l’any 2018 a iniciativa de la societat publicoprivada Pallars Actiu després de rebre una subvenció de la Diputació.

Els carnissers de Tremp busquen com conservar l’artesania culinària

“El problema no és que no tinguem venda. Són negocis estables, però no hi ha relleu generacional. És un problema de continuïtat però no de falta de rendibilitat”, explica Jaume Badía, responsable de Casa Badía, una petita empresa de Tremp amb 18 treballadors que es dedica a l’elaboració i venda de carns de xarcuteria tradicional i plats combinats.Badía serà el proper 10 d’abril un dels ponents de la jornada tècnica sobre “L’artesania alimentària en joc. El futur de la carnisseria i la xarcuteria al Pirineu” que organitzen l’ajuntament de Tremp i l’Escola Agrària del Pallars amb l’objectiu de reflexionar sobre el futur i el relleu generacional d’aquests sectors en les zones de muntanya.“No hi ha relleu a Tremp, ni a Lleida, i tampoc a Barcelona o a Madrid. Però si no es diu no se sap”, diu Badía. Això a la capital del Jussà equival a dir que el 80 per cent dels responsables de les quatre carnisseries-xarcuteries del lloc es jubilen durant el pròxim lustre; en tots els casos, amb escasses perspectives que s’hagi de produir un relleu generacional al capdavant dels negocis.La falta de continuïtat, que també es dona en gremis com el dels forners, afecta en aquest cas la conservació d’un patrimoni gastronòmic que inclou embotits com el xolís, la xirella, el gosset o el farcit de carnaval i salses com l’allioli de codony.“Hi ha productes la forma d’elaboració tradicional dels quals es perdrà si tanquen aquests negocis. El nostre gremi pot quedar molt minvat en cinc anys”, pronostica Badía.Així, afegeix, un dels objectius de la jornada és “posar sobre la taula un problema que afecta tota la societat. No és només que pugui tancar un negoci, sinó que amb això es va perdent la cultura gastronòmica del país”.El programa inclou la intervenció, entre altres, del carnisser Carles Català, que parlarà sobre canals de venda i d’informació a través de les xarxes socials i d’internet.