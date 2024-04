Un nou incident a l'Eix Pirinenc talla mitja hora un túnel a la Pobla

Un nou incident a l’Eix Pirinenc va obligar ahir a tallar durant una mitja hora un túnel al terme municipal de la Pobla de Segur. Els Bombers de la Generalitat van rebre pocs minuts abans de les sis de la tarda l’avís d’un vehicle avariat i al lloc es van desplaçar quatre dotacions, així com efectius dels Mossos d’Esquadra que van tallar momentàniament la circulació. El turisme, que fumejava per la part del motor, va ser finalment retirat per una grua.

Es dona la circumstància que un tram d’aquesta carretera de poc més de dotze quilòmetres entre Collegats i el poble de Baro compta amb un doble pas alternatiu amb semàfor que permet superar els dos punts de despreniments registrats en les últimes setmanes (vegeu SEGRE d’ahir). A començaments de març, l’acumulació d’aigua per les pluges va provocar la caiguda de roques sobre la calçada a Collegats. Un mes després, dimecres passat, una altra esllavissada a 12 quilòmetres de l’anterior, va motivar l’habilitació del pas alternatiu mentre es fan els treballs d’estabilització dels pendents.

D’altra banda, els Bombers també van treballar dissabte a la nit en un incendi que va calcinar un cotxe a l’N-240 a les Borges Blanques.