Moviments de terra d'un barranc provoquen esquerdes a diversos edificis de Salàs de Pallars

Part de Salàs de Pallars on hi ha moviments de terres.Marta Lluvich / ACN

El barranc de Font Freda, sobre el qual està edificat part del poble de Salàs de Pallars (Pallars Jussà), ha patit darrerament moviments de terres, provocant esquerdes a alguns edificis de la localitat. Les afectacions són sobretot en un carrer, una plaça i un establiment hoteler. Geòlegs de l'Institut Geològic de Catalunya estan analitzant la zona i ja amb l'informe preliminar aconsellen fer actuacions de consolidació. L'alcalde de Salàs de Pallars, Jaume Solé, ha explicat que "és un barranc inestable" i que l'informe proposa un seguit d'actuacions. Adverteix que és una obra "important i costosa" i confia en l'ajuda de la Diputació de Lleida i el Govern de la Generalitat per a la seva execució.

Aquest barranc pateix moviments des del 2019, segons ha detallat l'alcalde. Aleshores, l'informe dels tècnics va aconsellar controlar l'evolució, però ara l'escenari ha canviat i recomana fer una actuació d'urgència. El talús que hi ha des del fons del barranc fins al poble és d'uns 70 metres.

Solé ha dit que ara el més urgent és redactar el projecte i buscar el finançament, ja que l'informe recomana actuar amb "certa celeritat".

Compromís de la Diputació de Lleida

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ja va prendre el compromís fa uns dies de buscar una solució, conjuntament amb la Generalitat, per consolidar el barranc, que està sent analitzat per l’Institut Geològic de Catalunya.