Malmercat, el poble que es multiplica per deu

Més de 150 persones van participar ahir en els actes de la primera edició de Malmercat. Terra de Dracs, una jornada festiva que va multiplicar per deu la població habitual d’aquest poble de 15 habitants. La van organitzar veïns d’aquest nucli de Soriguera i van aconseguir reunir des de persones relacionades amb el poble que hi tenen casa fins a turistes.

Segons els organitzadors, un dels principals objectius era aconseguir el retrobament veïnal. Un altre era fomentar la sostenibilitat, per la qual cosa els cotxes es van haver d’estacionar fora de la localitat. Cada vehicle que transportava quatre o cinc persones va rebre un cartró gratis per participar en un bingo musical a la tarda.La celebració va començar a les 10.00 del matí, amb una ruta pels carrers de Malmercat en la qual es van explicar diverses històries i llegendes relacionades amb dracs que van explicar els mateixos veïns. A les 12.30 es va narrar el conte Un drac amb problemes, a càrrec de Mar Hurtado, al qual va seguir un vermut popular. A les 14.00 es va procedir a la venda de tiquets per a la fideuà popular a la plaça del poble i, de les 16.00 a les 23.00 hores, es van instal·lar en aquest mateix punt dos food trucks de menjar ràpid. A les 17.00 hores hi va haver un bany de bosc a càrrec de la psicòloga Elisenda Vilasaló, que va explicar les propietats terapèutiques d’estar envoltat de naturalesa. Tot seguit, un espectacle amb teles acrobàtiques. A les 20.30 es va celebrar el bingo musical i a les 21.00 la representació teatral Improshow amb la companyia Improsia Teatre. La vetllada va acabar amb un espectacle de foc amb malabars d’Anna Cerezo.La jornada, que va comptar amb la col·laboració de l’ajuntament de Soriguera i del Parc Natural de l’Alt Pirineu, es tornarà a repetir l’any que ve, atesa la bona acollida que ha tingut aquesta primera edició, van explicar els organitzadors, que consideren que aquests pobles necessiten aquestes iniciatives per garantir la seua pervivència.