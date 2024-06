L'estany xic de Basturs recupera el 100% de capacitat i el gran surt de nivells mínims

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'estany xic de Basturs, al Pallars Jussà, es troba al 100% de la seva capacitat, fet que no es produïa des de feia més d'un any i mig. La sequera va deixar totalment sec aquest estany que s'ha recuperat gràcies a les pluges dels darrers mesos. Pel que fa a l'estany gran ja ha sortit de nivells mínims que van obligar a començament d'any a recuperar peixos afectats per la manca d'aigua. La sequera va posar en perill espècies que viuen en aquest indret. Pel que fa a la biodiversitat de l'estany mor quan baixa el nivell, però es recupera quan puja. Els veïns de la zona recorden altres episodis de sequera com el de l'any 2000 i el de l'any 1945 quan la làmina d'aigua que va quedar es podia tapar amb un llençol, segons veïns de Basturs.

L'estany gran de Basturs, al Pallars Jussà.Marta Lluvich / ACN

L'estany gran de Basturs tarda entre tres i quatre mesos en recuperar-se quan hi ha pluges i quan hi ha sequeres extremes el nivell de l'aigua acaba caient.

Els estanys de Basturs

Els estanys de Basturs es troben al municipi d'Isona i Conca Dellà i són un patrimoni singular del Geoparc Mundial Unesco Orígens pel fet de tractar-se de formacions geològiques úniques a Europa i per la seva rellevància ecològica.

Juntament amb els de Banyoles (Pla de l'Estany) i Montcortès (Pallars Sobirà), són els estanys d'origen càrstic més importants de Catalunya. A Basturs, les primeres surgències de l'aqüífer són l'Estany Gran i l'Estany Xic, i diferents estanys fòssils. Els estanys estan inclosos en el Pla d'espais d'interès natural de Catalunya i la Xarxa Natura 2000 per la seva singularitat natural.

Les aigües de l'estany de Basturs tenen un elevat contingut de calç, fet que condiciona l'existència d'espècies vegetals i animals molt singulars. A l'Estany Gran n'hi ha algunes rareses, com una planta carnívora adaptada a aigües molt alcalines que viu flotant a l'aigua; la madrilleta roja, un peix en perill d'extinció a Catalunya, i algues que tenen en aquest estany l'únic hàbitat conegut a Catalunya.