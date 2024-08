El president Illa tria Castell de Mur per la seva primera visita municipal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Salvador Illa ha escollit el poble de Castell de Mur per fer la seva primera visita municipal com a president de la Generalitat. Illa s'ha trobat aquest dissabte amb l'alcalde del municipi, Miquel López, i altres membres del consistori per recórrer el conjunt monumental que rep el nom del poble.

Es dona el cas que aquest municipi pirinenc de menys de 180 habitants no rebia una visita del president de la Generalitat des del 5 de juliol del 2003, quan Jordi Pujol estava al capdavant de l'executiu. López ha explicat que ha estat una trobada "positiva" on ha traslladat les seves demandes en relació a les línies MAT que es projecten al territori o sobre el parc natural del Montsec.

El president del Govern, Salvador Illa, ha arribat al conjunt arquitectònic del castell de Mur cap a tres quarts de deu per trobar-se amb l'alcalde i regidors del consistori, així com amb el delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Josep Castells. La comitiva ha fet un recorregut per les instal·lacions de la fortalesa romànica, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, i el president ha signat el llibre d'honor.

En el marc de la visita, López ha tingut l'oportunitat d'explicar al president les mancances del territori i li ha traslladat les seves demandes. Més enllà de les peticions sobre el futur del parc natural del Montsec o la projecció de línies MAT a la comarca, López també ha destacat la necessitat dels pobles "petits" de tenir el suport de les institucions. "Som ajuntaments amb poc pressupost i ens cal ajuda", ha dit.

En tot cas, el primer batlle ha sortit satisfet de la trobada i confia que el nou cap de l'executiu estudiarà les seves peticions. "Ha escoltat i ha pres nota, penso que s'ha compromès en poder-hi treballar. Esperem que sigui així", ha conclòs López.

Per la seva banda, Illa ha constatat que Castell de Mur es tracta d'un municipi amb una història "ben viva" i "és testimoni de la importància dels pobles per Catalunya" tal com ha apuntat en una piulada a la xarxa social 'X', on també ha agraït al consistori la invitació per visitar la vila i l'"afectuosa" rebuda.