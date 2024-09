El festival pallarès Cordevi maridarà música i arts escèniques amb productes del Pallars i comptarà amb vuit activitats

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El festival Cordevi que se celebrarà al Pallars Jussà del 21 de setembre al 17 d'octubre té la voluntat de maridar música i arts escèniques amb productes del Pallars. Com bé el nom indica els principals protagonistes seran la carn de corder i el vi, però també comptarà amb altres productes com la mel o l'oli. En total per la vuitena d'activitats programades hi passaran una trentena de productors de la comarca per donar a conèixer els seus productes. El tret de sortida el donarà, aquest dissabte, el festival gastronòmic Vianda, a la Pobla de Segur, on el plat protagonista seran les hamburgueses. Les activats del Cordevi es descentralitzen cada cop més i ja són sis els municipis que acolliran alguna activitat aquest any.

A la programació també s'hi concentra l'oferta firal de la tardor al Pallars i propostes complementàries dissenyades per restauradors i programadors locals. Com en anteriors edicions, hi ha previstes caminades de pastor, presentacions, jornades tècniques i CuinaTast.

Pel que fa a la música hi trobem des de música electrònica i fusió, com els The Groov & Sounds; propostes més clàssiques, amb veus com la d'Anna d'Ivori o Mar Pujol; fins a música inspirada en el folk pirinenc, com la proposta de Juli Barrero que presentarà el seu disc "Sòlid".

Enguany també té lloc al festival les propostes de dansa, amb l'espectacle Niu de les pallareses Ntlades i una representació de petit format de la companyia trempolina ConTremporànies. A més, trobem al programa màgia, de la mà de la maga Melanie; o teatre, amb la companyia Brodas Bros que presenta a Tremp "L'exèrcit de la llum".