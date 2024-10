La producció d'oli del Pallars es preveu "de més qualitat i quantitat" que la temporada passada

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Molí de la vall de Barcedana, al Pallars Jussà, ha estrenat aquest dimecres la temporada i ha molt les primeres olives. El productor d’oliva, Ivan Caelles, ha explicat que l'oli d'aquest any serà de "més qualitat i més quantitat" que l'any passat, collita marcada per la sequera. Caelles ha destacat que cada cop més, a causa del canvi climàtic, al Pallars Jussà avancen la collita. La meteorologia i les inversions en tecnologia al molí han permès començar molt més aviat i poder fer un oli d'oliva extra verd molt primerenc. La majoria dels socis del Molí formen part de l'Associació de productors d'oli del Pallars Jussà, entitat que treballa per la creació d'una marca col·lectiva.

Caelles ha dit que la producció d'olives depèn també de la varietat d'oliveres i de la zona del Pallars. Per regla general ha explicat que la producció serà "més bona" i de "més tones".

L'inventari de varietats locals d'olivera que s'ha fet al Pallars, per part de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), ha documentat 29 varietats diferents algunes d'elles en perill d'extinció al només haver pogut documentar un exemplar i l'estudi que ha conclòs que "els olis del Pallars són molt rics en polifenols i àcid oleic i tenen una gran personalitat" donada per la zona on es troben fa que els productors cada cop apostin per fer olis de monovarietats. El moliner Sergi Arnau Castaño ha explicat que el cupatge d'olis de varietats autòctones amb altres varietats dona resultats "molt interessants".

Al Pallars Jussà hi ha documentades 722 hectàrees de conreu d’olivera i 385 explotacions. La majoria, 295, amb menys de 2 hectàrees de superfície. Pel que fa a la producció d'olives que es pot arribar a fer al Pallars Jussà està entre les 700 tones i un milió de quilos. Al Molí de la vall de Barcedana aquesta temporada confien arribar a les 300.000 tones.

El Molí es va refer i l’any 2021 va estrenar maquinària amb tecnologia punta, que permet produir olis d’excel·lent qualitat i ser “molt competitius” al mercat.