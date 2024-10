Llimiana serveix més de 160 plats amb receptes amb mostillo

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La gastronomia més dolça del Pallars, forjadors i productes de temporada. Aquests són els principals ingredients que van fer les delícies dels visitants que van anar a Llimiana aquest cap de setmana en el marc de la quinzena Fira del Mostillo, que gira entorn d’aquest dolç típic del temps de verema, i l’onzena Trobada de Forjadors. El bon temps va ser present durant tota la jornada d’ahir i es van servir més de 160 platets amb receptes que incorporen aquest dolç tradicional de verema. Les elaboren veïns i veïnes del poble, que van preparar per a l’ocasió un rotllet amb brie i mostillo, pastís de formatge amb mostillo i nous o coca amb ceba caramel·litzada i mostillo, entre altres receptes. La jornada va començar amb un esmorzar de fira a la plaça del Fossar Vell, mentre que durant tot el matí es va poder visitar una exposició d’aquarel·les amb Llimiana com a leitmotiv. També estava previst un taller de fabricació d’espelmes a càrrec de Carla Bautista i un taller sobre com s’elabora el mostillo, que va dirigir Glòria Piqué a la plaça de Vicent. L’agrupació Country Pallars va celebrar un encontre a la plaça Mirador de l’Abat, que va donar pas a un concert d’acordió d’Àlex Bustos i a un dinar popular amb 150 comensals.