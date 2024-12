Un pallarès exporta cervesa amb oli a més de 50 països

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Neven The Green Beer, la primera cervesa del món elaborada amb extracte d’olives, arriba ja, quatre anys després del seu llançament des de Sant Martí de Barcedana (Gavet de la Conca, Pallars Jussà), a més de 50 països, amb la Xina i els EUA com a mercats principals, segons explica el seu promotor, Ivan Caelles, un enginyer agrònom que fa uns anys va deixar la feina en el sector de les assegurances agràries per fer-se càrrec del negoci familiar.

“Vaig agafar el relleu de l’explotació familiar després de la mort del meu oncle”, explica. En principi, amb intenció de compaginar-ho amb la feina, malgrat que va acabar per dedicar-se del tot al cultiu de la terra i la producció d’olives destinades a l’oli.

Fabrica a l’any 3 milions de litres de cervesa, dels quals un viatja a la Xina, la seua principal àrea de consum

Fa gairebé sis anys, el 15 de desembre del 2018, va llançar Erm, un oli d’oliva verge extra de muntanya, i fa una mica més de quatre anys, en plena pandèmia, la cervesa. La gamma es completarà en “dos o tres setmanes”, explica, amb Kilato, un licor de crema elaborat amb oliva.

“El proveïdor de les botelles es troba a la zona zero de la dana de València i ens ha demanat que esperem. I ho farem”, anota. “És un producte vegà, sense lactosa. Tenim bones expectatives, intuïm que agradarà molt”, afegeix.

La cervesa és apta per a celíacs al no contenir gluten. “Va ser la primera de color verd i elaborada amb oliva del món”, anota. Fabriquen un milió de litres, la qual cosa equival a tres milions d’ampolletes de terç, de les quals la tercera part viatja a la Xina.

El projecte té diverses particularitats, tant en la producció, realitzada a màquila en origen al no tenir instal·lacions i en una fàbrica als EUA a la qual envien l’extracte alimentari d’oliva que amb una presència del voltant a l’1% en caracteritza l’aroma i el sabor, com en la gènesi.

“Tot va sorgir arran d’un tast d’oli. Em vaig adonar que no estem acostumats a beure’n, i vaig decidir buscar begudes amb què es pogués barrejar”, explica el cerveser. “Però la cervesa porta aigua, i l’oli no es porta bé amb l’aigua. Així vam començar a treballar i vam creure un extracte alimentari que en un procés de maceració agafa el sabor i l’aroma de l’oliva i se’l trasllada a la cervesa”, afegeix.

El gruix de la producció de Neven The Green Beer, amb una gamma de quatre versions (00º, 5º, 5,5º i 6,7º) adquirible a www.oleadrinks.com, s’exporta, en part, per l’èxit de l’audiovisual amb què va ser llançada la primavera del 2020.

Caelles manté altres línies de negoci, com una empresa d’exportació de productes alimentaris de tot l’Estat, amb la qual treballen des d’embotits i curats fins a salses passant per les olives de taula, a què s’afegeix la comercialització de l’oli propi i altres de la resta del país amb els quals mouen entorn de dos milions de litres l’any.

Amb seu a Lleida i les oliveres a Sant Martí de Barcedana (encara que sovint requereixen comprar altres plantacions), Caelles treballa amb quatre empleats. “Haurem de créixer”, assenyala. “El món de l’oliva dona per a moltes opcions i hi ha nous productes a la cuina”, afegeix.