La Pobla iniciarà al febrer la reforma dels bungalous

La Pobla de Segur acollirà el febrer de l’any que ve un cicle formatiu dual sobre construcció. Els seus alumnes seran els encarregats de rehabilitar els antics bungalous de l’estació. La zona, coneguda antigament com Ciutat de Vacances i que compta amb divuit d’aquestes construccions, ha estat homologada per part del Servei Públic d’Ocupació (SOC) per portar-hi a terme la part pràctica de l’esmentat cicle formatiu. Hi participen empreses del sector de la construcció del territori, que tutelaran els alumnes. Val a recordar que dos dels bungalous van ser okupats fa un any, malgrat que van ser alliberats aquesta tardor després d’una sentència judicial. Per la seua banda, l’alcalde de la localitat, Marc Baró, va explicar que una vegada estiguin reformats els habilitaran com a allotjaments turístics. En licitarà aleshores la gestió a fi que puguin allotjar alumnes de l’Institut Centre d’Esports de Muntanya durant el curs escolar i turistes en períodes vacacionals. Amb l’objectiu de fer el projecte més atractiu, i sempre que el cicle sobre construcció es consolidi, l’ajuntament estudia construir més bungalous a la parcel·la, que té capacitat per a un centenar.