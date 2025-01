FGC reforça quatre ponts i un pas de la línia de la Pobla de Segur

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) invertirà més de 650.000 euros en el reforç de quatre ponts i un pas inferior de la línia de tren Lleida-La Pobla de Segur. Concretament, es tracta dels ponts del barranc del Bosc, en el tram entre Àger i Cellers-Llimiana; el pont del barranc de Ruicós, entre Palau de Noguera i Tremp; el del barranc de Fontfreda, entre Tremp i Salàs de Pallars; el del barranc de Solà, entre Salàs i la Pobla de Segur i un pas inferior en aquest mateix tram.

Aquestes obres suposaran una millora significativa en la seguretat, tant en el cas d’una hipotètica evacuació del tren com en el moment de fer tasques de manteniment a la línia. També significarà un reforç de la infraestructura per optimitzar la fiabilitat. Es preveu que els treballs s’allarguin més de sis mesos i inclouran el reforç i sanejament del formigó sota els ponts, millores en els punts d’ancoratge de les baranes, la reparació i substitució de peces trencades de les estructures, així com l’eliminació de la vegetació dels murs laterals o la substitució de baranes per un model de guardabarreres integrat, entre altres intervencions.

Aquesta inversió s’emmarca en el pla de seguretat i confort de FGC, el qual ha anat en augment en els últims anys, ja que, des del 2016, la Generalitat ha renovat de manera successiva els 25 túnels, amb més de 28 quilòmetres de via, s’ha actuat a 71 talussos i pendents, en el manteniment de ponts i baranes, i en la supressió de passos a nivell.

Augmentar la seguretat i reduir el risc d’allaus ha estat també una prioritat per a l’operadora ferroviària, especialment després del despreniment de 2021, quan es va registrar una caiguda de roques en un dels pendents que travessa la línia que va obligar a tancar-la vora dos mesos. Tot això va portar FGC a incrementar la seguretat de la xarxa amb la instal·lació de sistemes de detecció automàtica de despreniments.