Salven la vella cimentera

Marc Codinas Periodista

El futur de l’antiga fàbrica de ciment de la Pobla de Segur fa diversos anys que està en dubte. L’antic propietari va plantejar-ne la demolició fa aproximadament un lustre, la qual cosa va fer saltar les alarmes de l’entitat SOS Pallars i la Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i Gestió del Territori (Sigmadot). Aquestes organitzacions van alertar sobre la importància de conservar l’edifici, a causa de la seua rellevància històrica i patrimonial. L’encàrrec per demolir l’edifici va arribar a l’empresari local Xavi Forga, que, després d’avaluar-ne el valor arquitectònic i cultural, va optar finalment per comprar-lo per salvaguardar “el seu alt valor patrimonial”. Amb aquesta decisió, l’immoble, que semblava condemnat a desaparèixer, ara té l’oportunitat de renàixer. Tot i que encara no té un projecte definit, Forga contempla diverses opcions per a la rehabilitació de l’indret, entre les quals destaca la possibilitat de convertir-lo en una casa de turisme rural o fins i tot habilitar una zona visitable per al públic, a fi de donar a conèixer el llegat industrial de la zona. Ja ha iniciat tasques de neteja al lloc i ha condicionat l’interior. A més, ja s’han sol·licitat els permisos pertinents per intervenir en la façana que dona a la carretera N-260.

“Cal invertir-hi molts diners, per la qual cosa portarà temps culminar el projecte, encara que estem oberts a socis capitalistes”, va afirmar Forga. Pel que fa a l’emblemàtica xemeneia, ja està consolidada, i pròximament es faran treballs a la teulada. L’edifici es va construir el 1912 per a proveir ciment a les obres de les centrals hidroelèctriques de la conca de la Noguera Ribagorçana i les preses de Mequinensa i Riba-roja. Va ser la primera de l’Estat del seu tipus i va contribuir al desenvolupament econòmic local, amb dos forns verticals i la capacitat de produir unes 60 tones de ciment al dia.

El principal desafiament de la restauració de l’antiga cimentera rau en la seua estructura, composta en gran part per fusta, la qual cosa n’ha accelerat el deteriorament amb el pas dels anys. Tanmateix, és precisament aquest element el que va captivar Forga, que veu en la seua conservació una oportunitat per revaloritzar un patrimoni arquitectònic singular.

Així, la decisió d’aquest empresari de preservar i donar nous usos a l’antiga cimentera no només busca conservar un símbol històric de la Pobla de Segur, sinó també fomentar el turisme i dinamitzar l’economia local, convertint-la en un punt de referència tant per als habitants com per als visitants interessats en el llegat industrial de la zona.