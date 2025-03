Les càmeres de trampeig fotogràfic, l’eina dels Agents Rurals per confirmar la presència del llop al Pallars Jussà

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals han instal·lat mitja dotzena de càmeres de trampeig fotogràfic al Castell de Mur per intentar captar el llop. Aquest animal fa quinze dies va atacar a un ramat del municipi ocasionant la mort a quatre ovelles. La necròpsia ja va confirmar que l’autor de l’atac va ser el llop i ara estan a l’espera de conèixer els resultats de les segones analítiques que han de donar a conèixer si l’animal ja està identificat. Les dades del 2024 indiquen que a Catalunya hi ha entre nou i onze llops, sis dels quals estan identificats genèticament. Paral·lelament als ramaders de la zona se’ls brinda el suport necessari per millorar el maneig del bestiar per evitar atacs de llop.

El coordinador del seguiment de l’os i el llop del Cos d’Agents Rurals del departament d'Interior i Seguretat Pública, Gabriel Lampreave, ha indicat que avui dia l'única dada evident és que l’atac al ramat d’ovelles de Castell de Mur el va provar un llop. Ara amb l’ajuda de les càmeres fotogràfiques i prospeccions sobre el terreny es busca trobar més evidències de l’animal al sud del Pallars Jussà.

Lampreave ha explicat que el més probable és que sigui un animal dispersat i que probablement ja no es trobi a la zona i ha parlat d’animals a la recerca de nous llocs i llops per formar les seves poblacions. En aquest procés els llops fan aturades que es poden perllongar en el temps i el pas pel Pallars Jussà podria ser una d’aquestes aturades.

Durant els pròxims dies aniran controlant les càmeres instal·lades i movent-les de lloc en funció de les necessitats i proves obtingudes.

Les càmeres s’instal·len a punts clau per intentar captar el pas de l’animal. Mentre els Agents Rurals, aquest dimecres, estaven col·locant una de les sis càmeres ha passat un ramader de Puigverd per la zona preocupat per la presència del llop i les afectacions que podria ocasionar al seu ramat. El pastor ha afirmat que si es confirma que el llop segueix per la zona als ramaders “se’ls complicarà la vida”.

El director dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura al Pirineu, Enric Vadell, ha explicat que per tranquil·litzar al sector se'ls informa i facilita mesures de prevenció de danys. Responsables dels departaments d’Agricultura i Territori s’han reunit, a petició de l’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, amb un grup de ramaders.

Vadell ha destacat que la manera de maneig dels ramats al Pallars Jussà ajuda a la prevenció de danys donat que cada dia es tanquen a les granges. Tot i això, se’ls facilitaran les mesures necessàries perquè "els animals estiguin segurs i els pastors tranquils", ha dit Vadell.