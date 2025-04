El Pallars Jussà registra la temperatura més alta de Catalunya amb gairebé 30°C

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Pallars Jussà ha viscut un episodi excepcional de temperatures anormalment elevades per a aquesta època de l’any, amb Sant Romà d’Abella assolint els 29,1°C, la màxima registrada en tot Catalunya durant la jornada d’ahir.

Aquest valor suposa un rècord tèrmic per al mes en curs en aquesta comarca lleidatana, on altres localitats com la Pobla de Segur i Tremp també van experimentar valors extraordinàriament alts amb 27,9°C i 27,5°C respectivament. Els meteoròlegs, no obstant, anticipen un canvi en el patró climàtic amb un descens tèrmic previst per avui.